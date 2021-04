Mino Raiola non ha parlato solo di Haaland nell’incontro con il Real Madrid: sul piatto anche la questione Pogba, con tanto di ‘ultimatum’

In questi giorni ha fatto parecchio discutere il ‘tour’ di Mino Raiola in compagnia del padre di Haaland tra Madrid e Barcellona. Il superagente italo-olandese ha parlato con i due top club spagnoli del futuro del bomber norvegese che è già il desiderato numero due d’Europa. Due perché probabilmente resta Kylian Mbappe, a maggior ragione dopo la super prestazione di ieri, il gioiello più luminoso del calcio europeo. Raiola ha discusso la situazione del talento del Borussia Dortmund, che verosimilmente lascierà la Germania in estate, soprattutto se i gialloneri non dovessero clamorosamente raggiungere la Champions League.

Calciomercato, Raiola non aspetta più per Pogba: se il Real non si muove sarà Barcellona

Quello di Haaland, però, non sarebbe stato l’unico nome messo sul piatto da Raiola nei discorsi con Real Madrid e Barcellona. L’altro è quello di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United di cui tanto si è parlato, come per Haaland, anche in chiave Juventus. Anche il francese è destinato a essere uno dei nomi principali del calciomercato. Da anni Zinedine Zidane chiede a Florentino Perez uno sforzo per portargli al Bernabeu il giocatore campione del mondo, ma il patron dei Blancos preferirebbe concentrare tutti gli sforzi economici su Haaland o meglio ancora Mbappe.

Da qualche stagione un po’ da tutti ci si aspetta una proposta seria allo United da Madrid. Secondo ‘Diario Gol’, inoltre, Raiola avrebbe addirittura lanciato un “avviso ai naviganti”: o il Real si farà avanti a breve, o offrirà Pogba al Barcellona di Messi e Laporta. Una sorta di ultimatum a Perez, una ‘minaccia’ di portarlo ai rivali di sempre. Zidane spinge, può essere sicuramente lui la chiave ma intanto Raiola non starà ad aspettare.