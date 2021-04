Calciomercato Inter, Zhang presto in Italia: il piano per il futuro

Calciomercato Inter, il presidente Zhang atteso in Italia nei prossimi giorni: il numero uno nerazzurro rilancia, summit in vista e strategie

L’Inter corre a marce forzate verso la conquista dello scudetto che dopo le due vittorie con Bologna e Sassuolo appare più vicina. Dieci successi di fila in campionato che valgono il +11 sul Milan, l’obiettivo è a portata di mano. Contro il Cagliari, Antonio Conte e soci possono mettere un altro mattone. E il presidente Steven Zhang è pronto a tornare a Milano nei prossimi giorni: il numero uno nerazzurro non vuole assolutamente mancare l’appuntamento con la storia. Ma, come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, vuole ribadire il suo ruolo al posto di comando. Il prestito ponte in arrivo permetterà di concludere la stagione serenamente dal punto di vista finanziario, il 31% di minoranza di Lion Rock garantirà l’aumento di capitale necessario per le strategie future.

Calciomercato Inter, gli obiettivi per la Champions: il nome per il vice Lukaku

In programma, l’incontro con Marotta e Conte per rafforzare il più possibile la squadra in vista del ritorno in Champions. Manca lo step europeo per confermarsi ad altissimi livelli, non ci saranno spese faraoniche ma le idee sono piuttosto chiare. Fare ricorso il più possibile al mercato dei parametri zero in difesa, trovare un centrocampista con qualche gol nel taschino e un vice Lukaku di spessore come potrebbe esserlo Luis Muriel, anche se il colombiano costa parecchio. Senza dimenticare i rinnovi, per blindare i vari Bastoni e Lautaro Martinez innanzitutto e passare poi a Nicolò Barella.