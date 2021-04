Calciomercato Inter, Eriksen nel mirino della big | Proposto lo scambio

Dall’Inghilterra potrebbero dare l’assalto ad Eriksen in estate: all’Inter sarebbe già stato proposto uno scambio da una big della Premier

Le dieci vittorie in fila hanno dato all'Inter un vantaggio siderale sulle inseguitrici per lo scudetto: in questo finale di stagione i nerazzurri possono gestire la rosa e portare a casa il campionato senza troppa pressione. Un successo costruito e raggiunto in due anni da Antonio Conte, capace di dare solidità e compattezza ad una squadra discontinua per antonomasia. In estate, però, molti grandi club europei potrebbero dare l'assalto a diversi giocatori dell'Inter. In particolare, dall'Inghilterra potrebbero tornare alla carica per Christian Eriksen.

Calciomercato Inter, nuovo assalto ad Eriksen | Scambio con Emerson Palmieri

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, il Chelsea sarebbe pronto a dare un nuovo assalto a Christian Eriksen e avrebbe anche già avanzato una proposta all’Inter. Forte dell’interesse dei nerazzurri per Emerson Palmieri, profilo gradito a Conte, i ‘Blues’ avrebbero offerto il cartellino dell’italobrasiliano più 18 milioni di sterline per il trequartista danese. La risposta del club meneghino a questa prima offerta dei londinesi, però, sarebbe stata fortemente negativa. L’Inter è molto contenta dell’apporto di Eriksen alla causa ed, inoltre, valuta il giocatore molto più di quanto è stato offerto dal Chelsea. La pressione di Tuchel in estate potrebbe aumentare, ma se non si tramuterà in un’offerta più consistente difficilmente la trattativa potrà andare in porto.