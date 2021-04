Calciomercato Inter, scudetto e addio per Conte

Scenario clamoroso intorno ad Antonio Conte: il tecnico salentino potrebbe lasciare l’Inter dopo lo scudetto, sostituto a sorpresa

Lo straordinario cambio di passo dei nerazzurri negli ultimi mesi ha creato un solco con tutte le inseguitrici. L’Inter arriva da dieci vittorie consecutive in campionato ed ora è a +11 sul Milan, secondo in classifica. La compagine meneghina ora è più che la principale candidata per lo scudetto e Antonio Conte si appresta a mettere fine al ciclo vincente della Juventus. Intanto, però, potrebbe essere sorto un clamoroso scenario che coinvolgerebbe il tecnico salentino: nel destino di Conte potrebbe esserci una nuova avventura in Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, Conte addio con lo scudetto | Allegri in agguato

Nel futuro dell’Inter potrebbe esserci un cambio in panchina, nonostante la sempre più imminente vittoria del campionato. Il giornalista Gian Luca Rossa ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha dichiarato: “Se fossi in Antonio Conte vincerei lo scudetto e me ne andrei. A lui piace la Premier League, vediamo come finiscono il Manchester United e le altre”. Una suggestione, quella inglese, che potrebbe essere molto forte per il tecnico salentino. Per quanto riguardo il lato economico, poi, Rossi aggiunge: “Per lo stipendio basterebbe un club che gli dia 7/8 milioni a stagione, poi gli altri 4/5 li prenderebbe come buonuscita dall’Inter”.

Con l’eventuale addio di Antonio Conte in estate, in casa nerazzurra si aprirebbe la questione relativa al futuro della panchina. Il giornalista, in questo senso, ha rivelato: “Siete sicuri che Allegri vada alla Juventus?”. Il feeling tra Marotta ed il tecnico livornese, in effetti, è noto ormai da tempo e l’ex allenatore di Juve e Milan era stato anche pre-allertato la scorsa estate in caso di rottura con Conte. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine nelle settimane scorse, in ogni caso, su Allegri resta in pole position la Roma. Un’eventuale addio di Conte all’Inter, però, potrebbe cambiare tutto.