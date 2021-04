Tra i tanti giocatori in scadenza a giugno c’è anche Edinson Cavani, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: le parole di Solskjaer

Edinson Cavani, nonostante i suoi 34 anni, resta uno degli attaccanti più prestigiosi in Europa. La scorsa estate la scelta da parte dell’uruguaiano si è fatta attendere dopo l’addio al PSG, poi la firma con il Manchester United per un anno con opzione per il secondo, come accade per quasi tutti i calciatori dei Red Devils. La stagione del ‘Matadon’ in Premier League non è stata indimenticabile, per numeri e non solo vista la squalifica per il commento sui social giudicato ‘razzista’. Ora, con il contratto in scadenza e tante voci di mercato, si torna a parlare del suo futuro dopo che anche la Juventus – come vi abbiamo raccontato in estate – ci ha pensato seriamente.

Il manager dello United Ole-Gunnar Solskjaer ha dato gli ultimi aggiornamenti in conferenza prima del match col Tottenham: “Ovviamente ho parlato con lui. Abbiamo un dialogo aperto ma lui è ancora incerto su cosa vuole fare la prossima stagione e ci può stare. Non è stato un anno facile per lui come per il resto del mondo, quindi vuole ancora tempo per chiarirsi le idee. Sono sicuro che vedremo la sua miglior versione per tutto il resto della stagione. È stato comunque bello averlo con noi, ha lavorato benissimo per tornare in forma e ora è a disposizione”. Per Cavani si parla insistentemente da giorni del Boca Juniors, il padre anche nelle scorse settimane ha confermato il possibile addio alla Premier. Chissà che anche la Serie A non possa tornare a farci un pensierino, con Juve, Roma e Inter accostate a lui prima dello United.