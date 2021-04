Atalanta, lutto per Gollini | Morto il nonno: “So che ero il tuo orgoglio”

Grave lutto per Gollini, scomparso ad 84 anni il nonno del portiere dell’Atalanta: investito da un auto mentre era in bicicletta

Il portiere dell’Atalanta è stato colpito da una tragedia nella giornata di oggi. Il nonno di Pierluigi Gollini, Romano Castelli, è scomparso ad 84 anni dopo essere stato investito da un’auto mentre era in bicicletta a pochi metri dalla sua abitazione. Il portiere della ‘Dea’ era molto legato al nonno e sul suo profilo ‘Instagram’ gli ha riservato un messaggio molto toccante. “Sei stato il primo sportivo della famiglia, ciclista per una vita, e te ne sei andato proprio così. Ti ho fatto piangere di gioia tante volte in questi anni, so che ero il tuo orgoglio”.