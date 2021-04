Parma-Milan, i convocati di D’Aversa | Tripla assenza

Il Milan scenderà in campo domani a Parma per la 30/a giornata di Serie A. I convocati dei ducali che contano le assenze

Domani alle 18 scenderanno in campo Parma e Milan per la 30/a giornata di Serie A. I ducali tramite il loro sito hanno diramato l’elenco di convocati che vede tre assenze importanti per le ambizioni dei padroni di casa. Out Mihaila, Karamoh e Brunetta mentre è presente Osorio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>>Parma-Milan, i convocati di Pioli | Un rientro e due assenze

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dalla Spagna: offerta di scambio alla Juventus

I 25 calciatori per Parma-Milan:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Pezzella, Valenti, Zagaritis;

Centrocampisti: Brugman, Camara, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Traoré;

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Man, Pellè.