Milan, Pioli e lo scudetto “mai pronunciato” | Smentita in cinque atti

Le ultime Milan news si focalizzano sulle dichiarazioni di Pioli in merito allo scudetto alla vigilia del match col Parma

La vittoria nel recupero contro il Sassuolo ha permesso all’Inter di volare a 11 punti di vantaggio sul Milan primo inseguitore. Insomma, a nove turni dalla fine, la squadra di Conte vince il tricolore sempre più vicino. I rossoneri, invece, sono costretti a guardarsi indietro: la speranza è quella di provare a blindare il secondo posto, con l’obiettivo di restare comunque tra le prime quattro per entrare in Champions League. Nella conferenza stampa della vigilia della trasferta di domani a Parma, il tecnico Stefano Pioli ha provato a ridurre la pressione sui suoi uomini, dichiarando di non aver mai parlato di scudetto. Ma è davvero così? Cinque precedenti sembrano smentirlo.

Milan, dal Celtic a Ibrahimovic: Pioli e lo scudetto ‘mai pronunciato’

La prima volta in cui si è iniziato a parlare di scudetto in casa Milan è stato dopo la vittoria esterna con il Celtic in Europa League il 22 ottobre scorso, quando Pioli disse: “Sulla carta ci sono 3-4 squadre più attrezzate di noi, ma siamo ambiziosi”. Concetto ribadito il 22 dicembre nella conferenza pre Milan-Lazio: “Inter e Juve sono favorite, ma noi ci sentiamo forti: i conti li faremo alla fine”. Quando la classifica era ancora corta in vetta, dopo il 4-0 rifilato al Crotone il 7 febbraio, Pioli affermò che “delle sette sorelle del campionato tutte possono giocare per lo scudetto e arrivare tra le prime quattro”. Infine in due occasioni, prima di Milan-Udinese il 2 marzo e prima di Fiorentina-Milan il 21 dello stesso mese, il tecnico rossonero sfruttò la sponda di Ibrahimovic: “E’ giusto che Zlatan dica certe cose: puntiamo al massimo e vedremo dove saremo”. Ma soprattutto: “Ibra fa bene a parlare di scudetto: negli spogliatoi abbiamo parlato e abbiamo le qualità per vincerle tutte”.