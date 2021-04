Il bollettino del Ministero della Salute sul coronavirus: i dati di venerdì 9 aprile 2021 con 18.938 nuovi positivi e 718 morti

Mai così tanti morti da inizio 2021: sono 718 le vittime registrate nelle ultime 24 ore come da bollettino sul coronavirus del Ministero della Salute. I dati relativi al 9 aprile registrano 18.938 positivi a fronte di 362.973 tamponi effettuati. Dato questi numeri, il tasso di positività si attesta al 5,2% con una crescita di mezzo punto percentuale rispetto a ieri.

Dal punto di vista ospedaliero, in calo i ricoverati in terapia intensiva: sono 3.603 in totale, con una diminuzione di 60 unità rispetto a ieri e 192 ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari, invece, il calo è di 705 unità per un totale di 28.146 ricoverati.