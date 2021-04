Gattuso verso l’addio al Napoli a fine stagione. Arrivano conferme sull’ipotesi Fiorentina per il tecnico calabrese

Difficilmente Gennaro Gattuso resterà sulla panchina del Napoli la prossima stagione, anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il patron azzurro De Laurentiis è intenzionato a cambiare volto alla guida tecnica della squadra, con diversi nomi al vaglio del presidente tra cui un romantico ritorno all’ombra del Vesuvio di Maurizio Sarri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Napoli, Gattuso verso la Fiorentina: nuove conferme

Gattuso non faticherà però a trovare una nuova destinazione, considerando le tante offerte pervenute in queste settimane per l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale. Tra le quali spicca quella Fiorentina: proprio su un possibile approdo a Firenze di ‘Ringhio’ arrivano nuove conferme. Secondo Marco Dell’Olio, il tecnico calabrese sarebbe in pole per sedere sulla panchina viola nella prossima stagione: “Gattuso è sempre più vicino alla Fiorentina – scrive su Twitter il giornalista di ‘Radio Toscana’ – Nuovi passi in avanti. Confermo quello che so: Gattuso pronto ad accettare, sarebbe onorato di allenare i Viola. Anche Prudé verso la conferma”, chiude Dell’Olio soffermandosi anche sull’uomo mercato della Fiorentina.