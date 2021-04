Napoli e Milan continuano a seguire con interesse Mattia Zaccagni. L’agente del fantasista del Verona fa il punto sul futuro del suo assistito

Mattia Zaccagni è il pezzo pregiato del Verona e continua ad essere sotto la lente d’ingrandimento delle big del campionato di Serie A. Il fantasista degli scaligeri potrebbe fare il grande salto la prossima estate e da tempo è seguito dal Napoli sul mercato. Ma non solo il sodalizio partenopeo, visto che il giocatore ha catturato l’interesse anche dal Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Zaccagni pronto: l’agente sicuro sul futuro

Calciomercato, Napoli e Milan su Zaccagni: le parole dell’agente

Sul futuro di Zaccagni è intervenuto uno dei suoi rappresentati, Fausto Pari, facendo il punto della situazione: “Si è parlato molto a gennaio, come il Napoli deve finire bene la stagione vale lo stesso per il Verona e Mattia – le parole dell’agente a ‘Calcio Napoli 24 Live’ – Poi ci siederemo intorno ad un tavolo e parleremo del suo futuro. Lui sta bene a Verona ed è onorato, sogna come tutti di migliorare e giocare la Champions League“.