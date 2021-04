Il calciomercato Inter si intreccia con il calciomercato Lazio in difesa. Effetto domino: Inzaghi saluta un difensore

Arrivato dal Milan lo scorso 27 gennaio a titolo gratuito, Mateo Musacchio non è riuscito ad imporsi con la maglia della Lazio. Nella mente dei tifosi biancocelesti c’è soprattutto l’erroraccio che ha dato il ‘la’ alla sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi. Il suo contratto scade a giugno, con il club capitolino che difficilmente eserciterà l’opzione di rinnovo, specie se dovesse restare Simone Inzaghi in panchina. Il 30enne difensore centrale argentino potrebbe far ritorno nella Liga: secondo il portale iberico ‘El Gol Digital’, infatti, il Betis avrebbe deciso di puntare su Musacchio per rimpiazzare il partente Mandi, che a sua volta avrebbe accettato l’offerta dall’Inter.