La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Dragusin: confermate le anticipazioni di Calciomercato.it sul giovane difensore

Dragusin resta alla Juventus: come anticipato da Calciomercato.it, è arrivata la firma sul rinnovo di contratto del giovane difensore bianconero. “Oggi Radu Dragusin mette la firma su un futuro ancora a tinte bianconere, rinnovando il suo contratto fino al 30 giugno 2025”. Questo si legge su comunicato che ufficializza il prolungamento di contratto del calciatore classe 2002. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Una trattativa che la nostra redazione vi ha raccontato nei mesi passati e che ora è arrivata alla conclusione. Dragusin ha firmato con la Juventus per altre quattro stagioni. In quella in corso il 19enne rumeno ha collezionato 9 presenze e un gol in prima squadra. Un bottino che nei prossimi anni potrà crescere sensibilmente se il giovane difensore confermerà le qualità messe in mostra in questi mesi.