La panchina della Juventus continua a far discutere nonostante la vittoria contro il Napoli: Pirlo un errore, Allegri in pole

Intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’ Giancarlo Padovan ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Il giornalista ha detto la sua anche su Allegri, il cui futuro è intrecciato con quello di Sarri. “L’incontro con Agnelli secondo me non è stato solo di piacere – le sue parole – hanno parlato anche della panchina. Credo che il cambio per la Juventus il prossimo anno sarà automatico e vedo Allegri in pole. Agnelli deve ammettere che Pirlo è stato un errore”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Padovan: “Pirlo via. Qualificazione in Champions non scontata”

Dal mercato alla corsa alla Champions dove Giancarlo Padovan crede ancora nel Napoli: “Ha un calendario migliore e può arrivare tra i primi quattro. Non do per scontata la qualificazione del Milan e della Juve. Il Napoli ce la può fare: mercoledì si è visto che non è inferiore alla Juventus”.

La squadra messa meglio al momento è l’Atalanta: “Credo che andrà sicuramente in Champions. Al momento la squadra più in forma è il Napoli, quella messa peggio è il Milan. Con il gol di Osimhen contro la Juve, il Napoli sarebbe stato a pari punti e avrebbe avuto il vantaggio dello scontro diretto”.