La Juventus monitora la situazione di Dembele, in scadenza nel 2022 col Barcellona. Il francese potrebbe rientrare nell’affare tra Barcellona e PSG per Neymar

Il Barcellona punta Haaland, ma non ha mai smesso di pensare al ritorno di Neymar in Catalogna. L’amico ed ex compagno Messi spingerebbe per ritrovare in maglia blaugrana l’attaccante brasiliano, con il numero dieci che per restare al Barça chiederebbe un massiccio intervento sul mercato al nuovo presidente Laporta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, Dembele nell’affare Neymar: la situazione

Neymar non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 con il Paris Saint-Germain, con il suo futuro sotto la Tour Eiffel che rimane in bilico nonostante la fiducia del Dt Leonardo sulla permanenza del nazionale verdeoro e dell’altro big Mbappe alla corte di Pochettino. Il Barcellona però – stando al ‘Mundo Deportivo’ – non avrebbe abbandonato il desiderio di riportare Neymar al ‘Camp Non’, con Laporta che terrebbe vivo lo scenario che porta al ritorno del brasiliano al Barça. Anche lo spogliatoio blaugrana accoglierebbe di buon occhio un ‘Neymar bis’, con il sodalizio catalano che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Griezmann ma soprattutto sacrificare Ousmane Dembele nell’affare con il PSG. L’ex Borussia Dortmund è un profilo che sarebbe gradito alla dirigenza dei campioni di Francia, anche se la priorità resta il rinnovo di Neymar viste anche le difficoltà riscontrate per il prolungamento di Mbappe.

Dembele in Italia è da tempo entrato nei radar della Juventus che resterebbe alla finestra in attesa di sviluppi sul futuro del talento francese, anche lui come Neymar in scadenza nel 2022. L’esterno offensivo classe ’96 potrebbe anche rientrare in un ipotetico scambio con Dybala. A Neymar piacerebbe l’idea di indossare nuovamente la maglia del Barcellona, ma il suo oneroso ingaggio sarebbe al momento fuori portata per le casse dei blaugrana.