La Juventus ragiona sul calciomercato e sulle possibili novità in attacco. Il futuro del bomber continua a tenere banco: gli ultimi segnali dalla Spagna non sono positivi

La Juventus continua a valutare le prospettive sul calciomercato e la sensazione è che a fine anno arriverà una profonda ristrutturazione della rosa in casa bianconera. Il futuro di Paulo Dybala pare incerto, nonostante il ritorno in campo decisamente positivo contro il Napoli. Oltre l’argentino, di cui si parla molto nelle ultime ore, tra lo scambio con Mauro Icardi e una possibile partenza a parametro zero, occhio al futuro di Alvaro Morata.

Lo spagnolo non è affatto sicuro della permanenza alla Juventus al termine della stagione. L’attaccante ha vissuto un’annata tra alti e bassi, anche a causa di qualche infortunio. I bianconeri dovranno valutare attentamente le prospettive in attacco, ma a questo punto anche il suo nome pare in bilico, nonostante la permanenza per la prossima stagione costi solo 10 milioni di euro. Ecco le ultime novità e le prospettive per il suo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Cristiano Ronaldo | PSG scatenato: tre colpi!

Calciomercato Juventus, dubbi sul futuro di Morata: possibile ritorno all’Atletico Madrid

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, gli ultimi segnali provenienti dalla Spagna vedrebbero l’Atletico Madrid pronto a riaccogliere Morata dopo il prestito alla Juventus. Si allontana dunque la permanenza e il riscatto da parte della Juventus. Il suo futuro andrà comunque valutato attentamente nelle prossime settimane. Sicuramente un acquisto a titolo definitivo per la cifra totale di 45 milioni di euro pare, ad oggi, praticamente impossibile.

La Juventus dovrà far quadrare i conti e una spesa del genere sarebbe fuori budget viste le ristrettezze dovute al Covid. I bianconeri, in ogni caso, dovranno sondare al meglio il mercato: non è facile trovare una punta con le sue caratteristiche e in grado di garantire un rendimento costante a quelle cifre. Il futuro dello spagnolo resta, dunque, in bilico: non è da escludere neanche un nuovo accordo con l’Atletico Madrid che possa permettere a Morata di restare in bianconero. Anche perché la volontà dello spagnolo propende per la Vecchia Signora e i rapporti con Diego Simeone non era idilliaci.