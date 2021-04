Calciomercato Juventus, Donnarumma torna in auge | La chiave

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano a un nuovo assalto a Donnarumma: ecco come il portiere può lasciare il Milan

Finale di stagione intenso sul campo, per tutte le squadre ancora a caccia dei rispettivi obiettivi, e fuori, con i vari rumours di mercato che infiammeranno la sessione di trattative. In casa Juventus si pensa a una vera e propria rivoluzione, con un processo di rinnovamento da proseguire. E nuovi e vecchi obiettivi di mercato che tornano a galla. Si riparla anche di Gianluigi Donnarumma, profilo sempre seguito dai bianconeri, con un futuro al Milan ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Juventus, Szczesny in bilico: su Donnarumma decide la Champions

Tra i bianconeri, non è più così salda la posizione di Szczesny, dopo gli errori commessi nelle ultime partite. Ha riguadagnato posizioni Buffon, con Donnarumma per il futuro sponsorizzato anche da Rampulla alla CMIT TV. La Juventus monitora con attenzione la situazione in casa Milan, la concorrenza per l’estremo difensore non manca a cominciare dal Psg. La chiave per il suo addio ai rossoneri, comunque, come scrive il ‘Corriere della Sera’ potrebbe essere l’esito del finale di campionato. Donnarumma vorrebbe restare e confrontarsi con il palcoscenico della Champions League, ma se l’obiettivo dovesse essere mancato ancora una volta potrebbe anche decidere di guardarsi attorno e concludere la sua avventura con il Diavolo.