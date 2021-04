Calciomercato Juventus, arriva la decisione su Kulusevski

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano possibili cessioni o scambi: ecco la decisione sul futuro di Kulusevski

La Juventus lavora per il futuro, cercando di condurre in porto almeno il piazzamento Champions per poter programmare con maggiore serenità. Non solo Pirlo si gioca la conferma in questo finale di stagione, dopo la vittoria sul Napoli che ha dato ossigeno ai bianconeri. Anche molti calciatori in rosa sono in bilico e potrebbero entrare in numerosi affari. I conti della società come noto non godono di ottima salute e l’obiettivo è quello di mettere a segno circa 100 milioni di plusvalenze.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’Inter ‘prenota’ Dybala a zero | La Juventus tenta lo scambio: c’è l’incontro

Tra i nomi messi in discussione, quello di Dejan Kulusevski. Lo svedese sta vivendo un periodo decisamente difficile, con ripetuti errori che hanno aperto interrogativi su di lui. Nella giornata di ieri, emerso un sondaggio del Manchester United per Kulusevski, in merito a una possibile operazione con Pogba. Ma stando al ‘Corriere di Torino’, la Juventus avrebbe già detto no: lo svedese è destinato a restare. Altro nome imprescindibile per il futuro e che non entrerà in nessuna trattativa è quello di de Ligt, nonostante le numerose richieste.