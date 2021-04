Arrivano nuove conferme dalla Spagna sull’interessamento della Juventus per il ‘Kun’ Aguero. Pressing per il colpo a zero: i dettagli

Sono settimane e mesi piuttosto delicati in casa Juventus. La vittoria col Napoli ha rilanciato la squadra di Pirlo in piena zona Champions League, ma la lotta per l’accesso alla massima competizione europea è serrata e i bianconeri non possono più permettersi passi falsi. L’obiettivo è di quelli da non fallire, per non compromettere anche la programmazione della Juve della prossima stagione. In questo senso, si profilano mesi infuocati soprattutto sul fronte attacco. Come raccontato da Calciomercato.it, Cristiano Ronaldo aspetta il Real Madrid, e anche il futuro di Dybala e Morata è sempre in bilico. Contestualmente, in entrata continua ad essere accostato ‘El Kun’ Aguero, che ha recentemente annunciato la sua separazione con il Manchester City. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, pressing su Aguero: le ultime

Nuovo conferme sull’attaccante argentino arrivano dalla Spagna. Secondo quanto riferito da ‘El Chiringuito TV’, infatti, il club bianconero è in pressing per Aguero. Il 32enne lascerà i ‘Citizens’ a parametro zero e fa gola a diversi top club europei. Oltre alla Juve, infatti, il giocatore piace soprattutto a Chelsea e Barcellona, dove ritroverebbe il connazionale e grande amico Messi. Tuttavia, la società bianconera sarebbe chiamata a fare un importante sforzo economico per soddisfare le richieste del ‘Kun’: l’argentino chiede oltre 10 milioni di euro di ingaggio, cifre piuttosto elevate considerando anche la sua età. In ogni caso, dalla Spagna confermano: la Juve c’è, e forte, su Aguero. Vi terremo aggiornati.