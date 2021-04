Calciomercato Juventus, nuova insidia per Aguero | C'è il Leeds di Bielsa

Per la Juventus aumenta la concorrenza sul ‘Kun’ Aguero: dall’Inghilterra rivelano che ci sarebbe anche la tentazione Bielsa per l’argentino

La vittoria contro il Napoli, nel recupero della terza giornata del girone d’andata, ha ridato nuova linfa alla Juventus e l’ha riportata in zona Champions League. Terminare la stagione nei primi quattro, ormai, è diventato l’obiettivo principe per i bianconeri e la condizione più importante che deve centrare Pirlo per conquistarsi la conferma in panchina anche per la prossima stagione. Con la partecipazione alla massima competizione europea, e tutti gli introiti che comporta, anche il mercato della ‘Vecchia Signora’ cambia faccia.

In qualunque caso, però, la Juventus dovrà decidere cosa fare con Paulo Dybala: l’argentino, subito in gol contro il Napoli, in estate entrerà nel suo ultimo anno di contratto con i bianconeri. Fabio Paratici ha, sostanzialmente, due opzione davanti: il rinnovo del numero ’10’ bianconero oppure la sua cessione. In quest’ultimo caso non si può escludere uno scambio con plusvalenza e, come raccontato da Calciomercato.it, lo scambio con Icardi sembra essere complicato. Il sostituto di Dybala, in caso di addio, potrebbe essere il Sergio Aguero: l’argentino sarà svincolato al termine della stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, concorrenza per Aguero | Si inserisce Bielsa

Dopo l’annuncio ufficiale di Sergio Aguero, relativamente al suo addio al Manchester City a fine stagione, il suo profilo è diventato uno dei più ambiti sul mercato internazionale. Il ‘Kun’, infatti, potrà essere preso a parametro zero e, nonostante i suoi 33 anni, rappresenta ancora un grande attaccante. Anche la Juventus osserva la situazione con attenzione: in caso di addio di Dybala, infatti, Aguero potrebbe rappresentare una soluzione di altissimo livello per il reparto offensivo. Il rischio, per ‘Madama’, potrebbe essere rappresentato dalla concorrenza.

Ai tanti club che hanno già manifestato il proprio interesse nei confronti dell’attaccante argentino, secondo ’90min.com’, si sarebbe aggiunto anche il Leeds di Marcelo Bielsa. Proprio il tecnico rosarino potrebbe rappresentare una tentazione irresistibile per il ‘Kun’ che, da una parte, non lascerebbe la Premier e dall’altra troverebbe il ‘Loco’. La concorrenza del Leeds, per la Juventus, potrebbe essere fatale in questo senso.