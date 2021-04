L’Inter avrebbe in pugno un nuovo calciatore: contratto in scadenza e offerta nerazzurra accettata, i dettagli

Sì all’Inter. Dalla Spagna sono sicuri che i nerazzurri hanno in pugno un nuovo acquisto. A riferirlo è ‘Estadio Deportivo’, secondo cui Aissa Mandi avrebbe accettato la proposta di contratto fatta dalla società italiana. In scadenza di contratto a giugno, il 29enne difensore franco-algerino avrebbe deciso di non prolungare la sua permanenza con il Betis. Una scelta alla quale fa seguito un’altra decisione: dire sì alla proposta dell’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso retroscena su Lukaku | Conte minacciò le dimissioni

La società nerazzurra avrebbe proposto al calciatore un ingaggio da due milioni di euro a stagione e Mandi avrebbe accettato l’offerta. Se fosse confermata la notizia, il 29enne a luglio si trasferirebbe gratuitamente alla corte di Antonio Conte. Al Betis dal 2016, dopo essere cresciuto nel Reims, Mandi affronterebbe l’avventura nella Serie A italiana dopo aver collezionato 168 presenze con la maglia del club di Siviglia.

Calciomercato Inter, Mandi dice sì a Conte

Il suo arrivo andrebbe a completare il pacchetto arretrato dell’Inter: Aissa Mandi non sarebbe certo una prima scelta per Conte, ma rappresenterebbe una valida alternativa ai titolari con una discreta esperienza internazionale con le sessanta presenze collezionate con la Nazionale algerina.