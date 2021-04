Calciomercato Inter, doppia insidia | Su de Vrij ci sono Liverpool e City

In estate due big della Premier potrebbero dare l’assalto ad uno dei gioielli dell’Inter di Conte: City e Liverpool puntano de Vrij

La stagione dell’Inter, dopo la scottante eliminazione dalle coppe europee, ha preso una direzione decisamente migliore. I nerazzurri sono reduci da dieci vittorie consecutive in Serie A, prodotto di un cammino implacabile: la compagine di Antonio Conte, dopo le difficoltà iniziali, ha sistemato la difesa ed è diventata insuperabile. Pochissimi gol subiti e una media di 2,4 gol a partita, questa è la ricetta che si appresta a garantire lo scudetto all’Inter.

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Inter, ‘giallo’ Lautaro Martinez: ecco cosa è successo!

Nella prossima stagione, poi, il tecnico salentino proverà a dare l’assalto alla Champions League. Conte nella sua carriera da allenatore non è mai riuscito a mettere le mani su un trofeo europeo, a differenza di quelli nazionali di cui ha fatto incetta. Dall’Inghilterra, però, rivelano come due big della Premier League avrebbero messo nel mirino uno dei pilastri dell’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, doppio assalto a de Vrij | Ci sono Liverpool e City

Secondo quanto riferito da ‘Ziggo Sport’, Manchester City e Liverpool sarebbero molto interessate a Stefan de Vrij. Entrambi i club inglesi, che stanno vivendo due momenti opposti a livello di risultati, hanno delle difficoltà in difesa e un centrale come l’olandese potrebbe essere la soluzione ideale. L’Inter, dal canto suo, potrebbe decidere di fare cassa vedendo l’ex difensore della Lazio: Conte, infatti, può contare su Bastoni e su uno Skriniar totalmente ritrovato.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Inter, rinnovo Lukaku: la situazione

Il futuro di de Vrij potrebbe essere in Premier League, lontano dal campionato italiano e dall’Inter, prima però c’è uno scudetto da portare a casa. A Liverpool ritroverebbe Virgil Van Dijk, suo compagno di reparto nella Nazionale olandese, mentre con i ‘Citizens’ avrebbe l’opportunità di lavorare con Guardiola. Insomma, grandi stimoli che potrebbero rappresentare una tentazione forte per il centrale nerazzurro. L’Inter, in ogni caso, rimarrebbe in ottime mani.