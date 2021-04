Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai followers di Calciomercato.it quale dovrebbe essere la scelta della Juventus su Dybala in estate

Dopo le polemiche legate alla cena a casa McKennie e la lunga assenza per infortunio, come anticipato su queste pagine, Dybala è tornato in campo con grandissima voglia e ha ritrovato subito un gol decisivo. La rete della ‘Joya’, infatti, ha decretato la vittoria della Juventus nello spareggio Champions contro il Napoli. Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai followers del profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it quale dovrebbe essere la scelta del club piemontese su Dybala. Secondo il 45,3% dei votanti la Juventus dovrebbe rompere gli indugi e rinnovare il contratto al proprio numero ’10’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Decisione opposta, invece, per il 26,6% di coloro che hanno espresso una preferenza: la ‘Vecchia Signora’, secondo loro, dovrebbe cedere l’argentino. Diversi voti, poi, sono arrivati a favore di uno scambio con il Manchester United per arrivare a Paul Pogba. Questa ipotesi ha totalizzato il 21,9% delle preferenze. Meno quotato, col 6,3% dei voti’, lo scambio con il PSG fra Dybala e Icardi.