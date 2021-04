A CMIT TV ha parlato l’ex agente di Lorenzo Insigne, con cui il capitano del Napoli è cresciuto e diventato grande: i retroscena anche su Gattuso

Non è bastato ieri un suo gol per evitare una sconfitta pesantissima in ottica Champions League. Lorenzo Insigne è sempre più faro di questo Napoli che in questa stagione ha trovato tantissime difficoltà. In queste ore si è parlato anche di un clamoroso incontro con il Milan, che c’è stato ma – come vi abbiamo già raccontato – l’agente non ha parlato del capitano azzurro con i rossoneri. Il rinnovo con De Laurentiis è ancora fermo, ma intanto Insigne è diventato leader tecnico e non solo di questo Napoli: “Le critiche ricevute da Insigne sono sempre state eccessive, ora sta ricevendo i giusti riconoscimenti”, ha detto il suo ex agente Antonio Ottaiano a CMIT TV.

Napoli, Ottaiano a CMIT TV: “Sintonia perfetta tra Gattuso e i giocatori”

Intervenuto alla tv ufficiale di Calciomercato.it, Ottiano ha poi parlato anche della situazione Gattuso: “L’evoluzione del rapporto col Napoli è stata paradossale. Si sarebbero potute evitare delle dichiarazioni, magari il presidente poteva essere meno cruento nel dimostrare di avere difficoltà nella prosecuzione del rapporto. Questo ha minato un periodo in cui non arrivavano già i risultati a causa di alcuni infortuni e infatti ora sono rientrati i calciatori e i risultati ci sono”.

Il destino del tecnico calabrese sembra segnato per un rapporto ormai logo con De Laurentiis, ma Ottaiano rivela: “Da quello che ho sentito dire e che trapela la squadra con Gattuso è in sintonia perfetta, anche dagli atteggiamenti. L’allenatore è riuscito a fare breccia nel gruppo squadra, magari qualcuno non impazzirebbe per una conferma ma succede dappertutto e in linea di massima il gruppo è con Gattuso”. Il rapporto tra lui e Insigne, inoltre, è ottimo: “Uno dei motivi per cui insigne ha avuto questo rendimento è perché ha avuto fiducia, lui ha bisogno di sentirsi importante, Gattuso lo ha fatto. Difficoltà nel rinnovo del 2017 tra Insigne e il Napoli? No assolutamente, mai stata nessuna intenzione di interrompere il rapporto da parte del presidente”.