Clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna: la Juventus mette sul piatto 60 milioni di euro per il talento del Real Madrid

Vinicius è stato l’assoluto protagonista della grande vittoria del Real sul Liverpool nell’andata dei quarti di Champions League. Il brasiliano ha realizzato una doppietta consegnando a Zidane più di mezza semifinale e dimostrando di poter far parte dei piani futuri del club. Pagato la bellezza di 45 milioni di euro quando era ancora un ragazzino, ora gli spagnoli hanno tutta l’intenzione di tenersi stretto l’ex Flamengo pur sapendo che anche nella prossima estate saranno costretti a respingere gli assalti delle altre grandi d’Europa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio colpo Real: deciso il futuro di Ronaldo!

Calciomercato Juventus, proposta al Real per Vinicius

Stando a ‘Diariogol.com’, in realtà sono già in atto dei tentativi di strapparlo al Madrid. In prima fila c’è il Manchester United, pronto a investire 70 milioni di euro. Alle spalle dei ‘Red Devils’, scrive il portale spagnolo, nientemeno che la Juventus, dove non è escluso possa approdare Zidane: a quanto pare i bianconeri hanno già presentato una proposta, proposta che supera di poco i 60 milioni di euro. Nei piani Juve andrebbe magari a rimpiazzare Dybala se non addirittura Cristiano Ronaldo… In terza posizione il Paris Saint-Germain, coi francesi che hanno parlato col Real di un eventuale inserimento del ventenne nell’affare Mbappe.