Nessuna chiamata della Juve all’Atletico Madrid per Alvaro Morata: l’indiscrezione dalla Spagna e le ultime sul futuro dell’attaccante

Nel giorno del ritorno di Paulo Dybala, la Juve e Pirlo devono di nuovo fare i conti con un Morata piuttosto sottotono. L’attaccante spagnolo è rimasto a secco anche contro il Napoli, risultando ancora tra i peggiori in campo tra le fila dei bianconeri. Nel frattempo, continuano a susseguirsi rumors e indiscrezioni di calciomercato riguardo al suo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Serie A, Dondarini: “Europeizzazione del Var. Gli arbitri…”

Calciomercato Juventus, nessuna chiamata all’Atletico Madrid per Morata | Le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, non c’è ancora stata alcuna chiamata da parte della Juventus all‘Atletico Madrid per il riscatto dello spagnolo. Il club bianconero non ha comunicato la propria intenzione sul prestito o sul riscatto del giocatore, a dimostrazione dell’incertezza della dirigenza sul futuro di Morata. Inoltre, come riferisce il quotidiano, l’attaccante ha avuto un scontro con Simeone che ha portato all’addio, e in caso di ritorno in Spagna tornerebbe sicuramente sul mercato. Staremo a vedere.