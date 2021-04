Calciomercato Juventus, Dybala in cambio di uno ‘scarto’

Dybala è sempre al centro dei rumors di calciomercato Juventus. Spunta un nuovo scambio: decisivo Zidane

Il gol contro il Napoli nel recupero della terza giornata di Serie A è stato una vera e propria liberazione per Paulo Dybala. In una stagione difficile per l’attaccante argentino della Juventus, soprattutto a causa dell’infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio che lo ha tenuto fuori quasi 3 mesi, segnare la rete decisiva nello scontro diretto Champions potrebbe segnare una svolta. Il condizionale è d’obbligo, perché la trattativa per il rinnovo del contratto che scade nel 2022 è ancora in alto mare. Non è un mistero che a Torino sarebbero ben contenti di ‘liberarsi’ dell’ex Palermo. Considerati i problemi economici legati alla pandemia da coronavirus, l’ideale per i bianconeri sarebbe chiudere uno scambio che porti una plusvalenza.

Calciomercato Juventus, Son un sogno: Dybala al Real per Odegaard

Il primo obiettivo della Juve era quello di sfruttare la stima di Mourinho nei confronti di Dybala per imbastire uno scambio che avrebbe portato l’attaccante sudcoreano Heung-Min Son in bianconero. Ma il Tottenham non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello, a meno che gli ‘Spurs’ non si qualifichino per le competizioni europee. Più facile, come riportato anche dal portale britannico ’90min.com’, che la ‘Joya’ possa finire in un affare con il Real Madrid. Oltre ad Isco, i blancos possono mettere sul piatto il cartellino del giovane Odegaard, fantasista norvegese in prestito all’Arsenal, che Zidane ha ‘scartato’ in chiave ritorno.