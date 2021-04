Cristiano Ronaldo continua a collezionare record e trascina la Juventus contro il Napoli. La qualificazione in Champions League avvicinerebbe la permanenza di CR7 in bianconero

Vittoria fondamentale ieri per la Juventus nello scontro Champions con il Napoli. Le prodezze di Cristiano Ronaldo e Dybala stendono la squadra di Gattuso, con Andrea Pirlo che respira in panchina dopo le ombre minacciose sul suo futuro visti i risultati deludenti delle precedenti uscite. A pennellare la rete del raddoppio il numero dieci, al rientro dopo quasi tre mesi di assenza a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato a gennaio contro il Sassuolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, Champions decisiva: svolta Ronaldo

Una magia che può cambiare il futuro della ‘Joya’, che resta comunque sul mercato considerando le difficoltà anche per il rinnovo di contratto. Destino tutto da decifrare pure per Cristiano Ronaldo, con la qualificazione alla prossima Champions League che diventa vitale evidentemente per la conferma sotto la Mole del cinque volte Pallone d’Oro. CR7 preme per il ritorno al Real Madrid viste le ultime delusioni con la maglia bianconera, ma l’accesso all’Europa che conta potrebbe cambiare le carte in tavola nella testa del fuoriclasse portoghese. La vittoria con il Napoli e un piazzamento Champions alla portata della formazione di Pirlo – stando al quotidiano ‘Tuttosport’ – avvicinerebbero Ronaldo verso la permanenza alla Juventus.

L’ex Manchester United e Real continua a collezionare record intanto, con il destro vincente contro il Napoli che gli ha permesso di superare Romario a quota 773 reti nella graduatoria dei bomber all-time e di tenere a debita distanza Lukaku nella classifica marcatori. Adesso davanti a CR7 c’è il record assoluto di Bican, lontano 28 gol. Traguardo che potrebbe raggiungere la prossima stagione, sempre con addosso la ‘camiseta’ della Juve.