Calciomercato, Inter e Milan si sfidano per Milenkovic | Ora cambia tutto

Inter e Milan vogliono chiudere al meglio la stagione, ma occhio alle prospettive sul calciomercato. Si preannuncia un duello tra i club milanesi

L’Inter è totalmente concentrata sul campo. Anche ieri è arrivata una vittoria pesante per le ambizioni dei nerazzurri in questa stagione. Pur soffrendo contro un buon Sassuolo, i nerazzurri vincono il recupero e allungano sulle dirette concorrenti nella lotta per lo scudetto. Allo stesso modo, il Milan non molla la presa e vuole continuare a macinare punti fondamentali per blindare la Champions League e restare aggrappato fino alla fine alla corsa al primo posto.

Prospettive che, dunque, infiammano il finale di stagione, ma allo stesso modo bisognerà prestare grande attenzione alle possibili dinamiche sul calciomercato. I due club milanesi, infatti, potrebbero decidere di effettuare un buon colpo in difesa, in modo da garantire a Conte e Pioli un’alternativa di livello per blindare il reparto. Tutte le ultime novità sulla possibile pista e il derby di calciomercato che si preannuncia all’orizzonte.

Calciomercato Inter e Milan, nuovo derby per Milenkovic: cala il prezzo

Antonio Conte ha trovato grande solidità nel suo reparto arretrato. Dopo un inizio di stagione sperimentale, infatti, l’Inter ha preso il volo blindando la difesa con il terzetto Skriniar-de Vrij-Bastoni. Alle loro spalle, però, potrebbe avvenire un’importante ristrutturazione del reparto. Da tempo si parla, ad esempio, di Nikola Maksimovic che a parametro zero rappresenterebbe un buon colpo ed è ormai in procinto di lasciare il Napoli.

Occhio, però, a un possibile derby di mercato che potrebbe andare in scena con il Milan. I nerazzurri potrebbero puntare, infatti, su Nikola Milenkovic. Già la scorsa estate, il difensore era entrato nelle mire dei due club, ma la Fiorentina ha sempre chiesto 40 milioni di euro, troppi per i club milanesi. Ora, però, la situazione è completamente diversa. Il centrale, infatti, non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno del 2022 e la sua valutazione è calata a 25 milioni. E nei prossimi mesi potrebbe farlo ulteriormente, anche fino a 20. Un colpo che, dunque, potrebbe infiammare il mercato nei prossimi mesi e garantire a Inter o Milan un nome importante per la loro difesa: vedremo chi avrà la meglio.