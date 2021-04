Voti e tabellino del primo tempo di Ajax-Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2020/21

Beffa clamorosa per la Roma, che chiude il primo tempo in svantaggio contro l’Ajax. Sul finire di frazione un doppio errore Diawara-Mancini regala il contropiede a Klassen, che duetta con Tadic e firma l’1-0. Male soprattutto Mancini in quel frangente, nonostante una gara ineccepibile fino a quel momento. Una brutta notizia, ma comunque non più brutta dell’infortunio di Spinazzola, costretto a uscire dopo mezz’ora.

Ajax

Scherpen 6

Rensch 5,5

Timber 6

Martinez 6

Tagliafico 6

Klaassen 6

Alvarez 6

Gravenberch 6

Antony 5,5

Tadic 6

Neres 5,5

All.: Erik ten Hag 6

Roma

Pau Lopez 6

Mancini 5

Cristante 5

Ibanez 5,5

Peres 5,5

Diawara 5

Veretout 6

Spinazzola 6,5. Dal 29′ Calafiori 5,5

Pedro 5,5

Pellegrini 5,5

Dzeko 6

All.: Paulo Fonseca 6

Arbitro: Karasev (RUS) 6

IL TABELLINO DI AJAX-ROMA 1-0

Marcatori: 39′ Klassen

Ajax (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

A disp.: Kotarski, Reiziger, Klaiber, Kasanwirjo, Ekkelenkamp, Kudus, Q. Timber, Taylor, Idrissi, Traore, Brobbey.

All.: Erik ten Hag

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Calafiori, Villar, Ciervo, Milanese, Mayoral, Perez.

All.: Paulo Fonseca

Arbitro: Karasev (RUS)

Assistenti: Demeshko (RUS) – Gavrilin (RUS)

IV Uomo: Kulbakov (BLR)

Var: Meshkov (RUS)

Avar: Ivanov (RUS)