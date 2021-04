Le dichiarazioni del General Manager giallorosso Tiago Pinto poco prima l’inizio di Ajax-Roma, sfida valevole per l’andata dei quarti di Europa League

Tiago Pinto ha parlato a ‘Sky Sport’ prima di Ajax-Roma, match valido per l’andata dei quarti di Europa League. L’argomento principe è il futuro di Fonseca: “La sua permanenza in giallorosso non dipende da queste due partite con l’Ajax – le parole del General Manager dei capitolini – Adesso siamo tutti concentrati sul presente per raggiungere i nostri obiettivi. In Italia ci sono tanti allenatori in scadenza, per cui non capisco tutte queste voci sul nostro allenatore”.

“Cosa serve per cambiare la mentalità? Serve una cosa molto semplice: vincere – ha risposto Pinto in conclusione – Vincere ieri, vincere domani. I successi aiutano a raggiungere una mentalità vincente, sono sicuro che in futuro verremo ripagati”.