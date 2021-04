Serie A, oggi i recuperi di Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo: le ultime sulle formazioni, sulla diretta tv e sulle notizie di mercato

Mercoledì di campionato davvero molto importante, con due match di recupero che possono dire tantissimo sulle prospettive in chiave scudetto e in chiave lotta per la Champions. In campo Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, sfide non disputate per Covid, con relativo strascico di polemiche. Quelle nel caso del match tra bianconeri e azzurri vanno avanti ormai da sei mesi, con la battaglia legale vinta dai partenopei che hanno ottenuto la cancellazione dello 0-3 a tavolino e di disputare il match. Ora, è spareggio in quarta posizione tra la squadra di Pirlo e quella di Gattuso, con il primo che si gioca molto del suo futuro sulla panchina. Conte contro i neroverdi ha invece un vero e proprio match point scudetto, potendo portarsi a +11 sul Milan secondo in classifica. Il punto sulle probabili formazioni di Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, sulla guida tv dei match e sugli intrecci di calciomercato.

Juventus-Napoli, probabili formazioni e ultime di mercato

Come detto, gara cruciale in casa bianconera. La posizione di Pirlo sarà seriamente a rischio in caso di nuovo ko. Juventus che pensa a Tudor come traghettatore fino a fine stagione, per salvare il salvabile. Per un cambiamento più radicale, si attenderà probabilmente giugno. Per Allegri è un vero e proprio testa a testa con la Roma, ma la Juve deve anche riflettere su un futuro senza Champions e su possibili addii pesanti, innanzitutto quelli di Cristiano Ronaldo e Dybala. Per reagire dopo il brutto derby col Torino, Pirlo rimette Danilo in difesa sulla sinistra bocciando Alex Sandro. Out anche Kulusevski rimpiazzato dal rientrante McKennie, in mezzo Rabiot a fare coppia con Bentancur. Arthur e Dybala dovrebbero partire dalla panchina.

Il Napoli arriva invece col vento in poppa di quattro vittorie di fila in campionato, anche se con qualche scoria dopo le montagne russe con il Crotone. Ne fanno le spese Manolas e Maksimovic, sostituiti dai rientranti Koulibaly e Rrahmani. Tornano titolari anche Ospina, Hysaj, Demme e Lozano, Osimhen inizialmente in panchina con Zielinski alle spalle di Mertens. Gattuso vuole completare la rimonta Champions, ma non dovrebbe bastargli a meritare la riconferma. De Laurentiis vaglia diversi sostituti a seconda della qualificazione in Champions o meno. Dalle suggestioni legate al ritorno di Sarri e ad Allegri o Spalletti alle ‘scommesse’ De Zerbi o Juric, il ventaglio di opzioni è apertissimo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. All. Gattuso.

Inter-Sassuolo, probabili formazioni e calciomercato

Conte va a caccia di tre punti decisivi ma deve fare a meno degli squalificati Bastoni e Brozovic. Darmian in campo come terzo di difesa, mediana più robusta con Gagliardini di fianco a Eriksen e Barella. Numerose le assenze in casa Sassuolo confermate da De Zerbi, che tra infortunati e Covid deve rinunciare a molti elementi di spicco. Raspadori di punta, per provare a colpire come con la Roma, assistito da Traore, Djuricic e Boga.

Inter avanti tutta per provare a conquistare lo scudetto, ma, come noto, con diversi punti interrogativi legati al futuro societario. Suning proverà a mantenere la governance del club, ma gli scenari sono incerti. In lista cessioni, in caso di bisogno, anche Lukaku. E lo stesso Conte non è certo di rimanere anche con lo scudetto.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Skriniar; Hakimi, Gagliardini, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, L. Martinez. All.: Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Magnanelli, Maxime Lopez; J. Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: De Zerbi.

Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, guida tv e streaming: dove vederle

Le due gare si disputeranno entrambe alle ore 18.45. Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Serie A (202). A disposizione lo streaming sull’app Sky Go per pc, smartphone e tablet. Inter-Sassuolo sarà invece trasmessa su DAZN, streaming visibile su pc, smartphone, tablet e smart tv. Coloro in possesso dell’abbonamento anche su Sky potranno visualizzare il match sul canale DAZN1 (209).