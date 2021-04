Manchester City, ufficiale: arriva il rinnovo di De Bruyne

Il Manchester City, con un comunicato ufficiale, annuncia il rinnovo di De Bruyne fino al 2025

Andato in rete anche ieri nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund, Kevin De Bruyne ha prolungato la sua permanenza al Manchester City. Il centrocampista classe 1991, come riportato nel comunicato ufficiale del club inglese, ha firmato un nuovo accordo fino all’estate del 2025.

Il giocatore ha rilasciato anche alcune parole ai canali ufficiali del City: “Non potrei essere più felice. Da quando sono entrato in City nel 2015, mi sono sentito a casa. Questa squadra è orientata al successo. Mi offre tutto ciò di cui ho bisogno per massimizzare le mie prestazioni, quindi firmare questo contratto è stata una decisione semplice. Sto giocando il miglior calcio della mia carriera. Io e Pep vediamo il calcio allo stesso modo. Avere questo rapporto con un manager è così importante per me perché i nostri obiettivi sono totalmente allineati e vogliamo le stesse cose”.