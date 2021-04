Juventus-Napoli, voti e tabellino del primo tempo della sfida dell’Allianz Stadium valevole per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A

Cristiano Ronaldo firma il 25° centro in campionato, con la Juventus che chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo dello scontro Champions contro il Napoli. Ma a trascinare i bianconeri è il solito Chiesa, autore del pregevole assist per la rete di CR7. Il fuoriclasse portoghese, che in precedenza aveva fallito una ghiotta occasione, supera Romario nella classifica all-time. Bene anche Danilo nella Juve, nel Napoli non pervenuto finora Mertens. La squadra di Gattuso fatica a creare, eccetto per la chance sciupata ad inizio gara da Zielinski. Male l’arbitro Mariani: manca un rigore per parte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, arbitro sotto accusa: tripla protesta

JUVENTUS

Buffon 6

Danilo 7

De Ligt 6,5

Chiellini 6,5

Alex Sandro 6

Cuadrado 6,5

Bentancur 6

Rabiot 6,5

Chiesa 7,5

Morata 6

Cristiano Ronaldo 6,5

All. Pirlo 6,5

NAPOLI

Ospina 6

Di Lorenzo 6

Koulibaly 5,5

Rrahmani 5,5

Hysaj 5,5

Fabian Ruiz 5,5

Demme 6

Lozano 5

Zielinski 5

Insigne 5,5

Mertens 5

All. Gattuso 5,5

Arbitro: Mariani 5

TABELLINO

Juventus-Napoli 1-0

13′ Cristiano Ronaldo

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, Dragusin, Di Pardo, Arthur, Fagioli, McKennie, Ramsey, Kulusevski, Dybala

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gennaro Gattuso

A disposizione: Meret, Contini, Mario Rui, Maksimovic, Manolas, Bakayoko, Elmas, Lobotka, Politano, Osimhen, Petagna, Cioffi

Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Koulibaly (N)

Espulsi:

Note: recupero 1′