Juventus-Napoli, caos Var | Rigori Chiesa e Zielinski: gli episodi

Entrambe le squadre reclamano un calcio di rigore: il Var ha invece confermato le decisioni dell’arbitro Mariani. Ecco gli episodi

Primo tempo infuocato e ricco di episodi dubbi all'Allianz Stadium nel recupero tra Juventus e Napoli. I bianconeri hanno reclamato un calcio di rigore per un contatto in area tra Lozano e Chiesa, mentre gli azzurri recriminano per un fallo di Alex Sandro ai danni di Zielinski nell'area opposta.

Nel primo caso il messicano è entrato in scivolata e ha colpito Chiesa a palla ormai lontana. Alex Sandro, invece, ha colpito il centrocampista azzurro senza toccare il pallone. Due episodi piuttosto dubbi: in entrambi i casi, però, il Var ha confermato le decisioni dell’arbitro Mariani, non concedendo i rigori. Tra le polemiche delle due squadre.