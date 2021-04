Nuovo caso di positività al Covid all’interno del Napoli, anche se non si tratta di un componente del gruppo squadra che ieri è partito per Torino

Juventus-Napoli trema ancora, con un altro positivo in casa azzurra. Ieri la squadra di Gennaro Gattuso è partita per Torino per il match di recupero previsto per oggi alle 18.45 all’Allianz Stadium. Visto il caso Bernardeschi e il focolaio in Nazionale che ha fatto preoccupare tutta la Serie A, c’era timore anche per un nuovo possibile rinvio di una partita che va avanti praticamente da sei mesi.

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso nota la positività di un membro dello staff sanitario azzurro. Tuttavia, non dovrebbero esserci ripercussioni di nessun tipo sulla partita, dal momento che il positivo in questione non è neanche partito con il resto della squadra. Anche perché i tamponi effettuati in seguito a questa notizia hanno dato tutti esito negativo. Questa la nota: “In seguito alla positività al Covid-19 di un componente dello staff sanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli FIGC, il gruppo squadra ha effettuato, dopo le 24:00, un nuovo ciclo di tamponi molecolari risultati negativi”.