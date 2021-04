Juventus-Napoli, clima teso: sono state lanciate delle uova contro il pullman partenopeo al momento dell’arrivo allo Stadium

Il recupero in programma questa sera a Torino tra Juventus e Napoli si giocherà a porte chiuse ma l’ambiente è certamente teso. Non soltanto per il peso che la gara comporta: una sfida decisiva nella corsa alla Champions League e forse l’ultima speranza per i bianconeri, in caso di vittoria, di provare ancora a credere nel decimo scudetto consecutivo. Gli strascichi che hanno però portato al rinvio della gara lo scorso ottobre si fanno sentire. All’arrivo del pullman del Napoli all’Allianz Stadium, si è infatti registrato un lancio di uova diretto verso il pullman degli azzurri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

