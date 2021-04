Arrivano le parole in conferenza stampa di Paulo Fonseca il giorno prima della sfida all’Ajax: ecco cos’ha detto l’allenatore della Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Ajax. Di seguito, le parole del portoghese: “Per la sfida di domani, la squadra è motivata. Dobbiamo fare la partita perfetta, l’Ajax è molto simile al Sassuolo in fase di costruzione. Bisogna fare una partita concentrata, anche difensivamente. Domani è importante non fare errori in difesa, l’Ajax in attacco è forte”.

Sul togliere la fascia a Dzeko – “Facile parlare dopo. Lo vedo bene, domani giocherà. Mi sembra in ottime condizioni per la partita”.

Sull’Ajax – “Sono la squadra più forte in Europa in fase offensiva, la chiave è non commettere errori in difesa ed essere concentrati. Non li dobbiamo far avvicinare alla nostra area. Questa però è una squadra che vuole sempre avere l’iniziativa, importante anche avere la palla”.

Sulla favorita – “Non è importante. L’Ajax è una squadra fortissima, però mi aspetto che sarà complicato anche per loro, non dimentichiamo che si giocherà al meglio delle due partite. Saranno due gare equilibrate e si deciderà tutto nella seconda gara. Veretout sta bene, domani giocherà”.