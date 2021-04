Per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A, la Juventus di Pirlo ospita il Napoli di Gattuso: un vero e proprio spareggio Champions

Finalmente, si gioca Juventus–Napoli. La sfida, valida per la terza giornata del campionato di Serie A, era stata rinviata nell’ottobre dello scorso anno a causa di un possibile focolaio Covid-19 in casa azzurra. I bianconeri di Andrea Pirlo sono reduci dal pareggio per 2-2 contro il Torino nel derby della Mole, grazie al decisivo gol di Cristiano Ronaldo. Di contro, la squadra di Gennaro Gattuso arriva all’appuntamento dopo la vittoria thrilling contro il fanalino di coda Crotone tra le mura amiche per 4-3. Un vero e proprio spareggio per un posto nella prossima Champions League, con le due squadre appaiate in classifica a quota 56 punti in quarta posizione. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 68 punti; Milan 60; Atalanta 58; Juventus* e Napoli* 56; Lazio* 52; Roma 51; Verona 41; Sassuolo* 40; Sampdoria 36; Bologna 34; Udinese 33; Genoa 32; Fiorentina e Benevento 30; Spezia 29; Torino* 24; Cagliari 22; Parma 20; Crotone 15

*una partita in meno