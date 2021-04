L’Inter di Antonio Conte scende in campo per il recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie A e ospita il Sassuolo

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dopo la vittoria ottenuta contro il Bologna sabato scorso grazie alla rete del solito Romelu Lukaku, l’Inter torna in campo per recuperare il match contro il Sassuolo, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte con una vittoria possono distanziare i cugini del Milan di Pioli di ben undici punti; di contro, i neroverdi di Roberto De Zerbi arrivano all’appuntamento ancora senza i Nazionali e dopo il pareggio interno contro la Roma di Fonseca per 2-2, grazie ai gol di Traore e Raspadori. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-SASSUOLO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Lopez, Obiang; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 68 punti; Milan 60; Atalanta 58; Juventus* e Napoli* 56; Lazio* 52; Roma 51; Verona 41; Sassuolo* 40; Sampdoria 36; Bologna 34; Udinese 33; Genoa 32; Fiorentina e Benevento 30; Spezia 29; Torino* 24; Cagliari 22; Parma 20; Crotone 15

*una partita in meno