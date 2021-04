Bayern Monaco-PSG e Porto-Chelsea concludono la due giorni di Champions League. Gol e spettacolo in Germania, mentre Mount regala il successo a Tuchel

Un’altra serata di grande spettacolo in Champions League con le altre due gare valide per i quarti di finale d’andata della massima competizione europea. Dopo i successi di ieri sera di Real Madrid e Manchester City, compiono passi importanti nell’economia della doppia sfida anche Paris Saint Germain e Chelsea. I ‘Blues’ di Tuchel hanno superato in trasferta il Porto, giustiziere della Juventus, con un secco 0-2 grazie alle reti di Mount e Chilwell, una per tempo.

Gol a grappoli e tanto spettacolo invece nel quarto di finale tra Bayern e PSG che ha visto i parigini andare subito avanti di due con le reti nei primi 30 minuti di Mbappe e Marquinhos prima del tentativo di rimonta dei bavaresi, arrivati fino al 2-2 parziale con Choupo-Moting e Muller. A chiudere i conti ci pensa però ancora un sontuoso Kylian Mbappe con un assolo personale concluso col destro che stende a domicilio la squadra di Flick orfana di Lewandowski, ed ora costretta ad una grande impresa per ribaltare le sorti del doppio confronto al ritorno.

Bayern Monaco-Paris Saint-Germain 2-3 (3′ 68′ Mbappé, 30′ Marquinhos, 37′ Choupo-Moting, 60′ Muller)

Porto-Chelsea 0-2 (32′ Mount, 85′ Chilwell)