Juventus e Milan valutano diverse piste sul calciomercato in modo da rinforzare le rispettive rose. I bianconeri, in particolare, potrebbero concretizzare uno scambio, ma le reazioni non si fanno attendere

La Juventus è al bivio tra presente e futuro. La partita contro il Napoli rappresenta già un crocevia fondamentale per la stagione bianconera e per gli scenari legati alla panchina di Andrea Pirlo. In ogni caso, a fine anno, è attesa una vera e propria rivoluzione sul calciomercato che potrebbe riguardare tutti reparti e vedere un riassetto generale della rosa, a diposizione di Pirlo o del tecnico che verrà.

Proprio in quest’ottica sono molte le ipotesi sul calciomercato al vaglio nelle ultime settimane e una di queste potrebbe portare a un interessante scambio con la Juventus. Attenzione, infatti, al profilo di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale non ha convinto totalmente negli ultimi mesi con la maglia del Milan e non c’è accordo per il prolungamento del contratto con il club rossonero. La pista bianconera va, dunque, tenuta in seria considerazione nel prossimo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus e Milan, i tifosi contro lo scambio Romagnoli-Bernardeschi

Il difensore, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, potrebbe essere al centro di uno scambio con Federico Bernardeschi. La trattativa è in piedi tra i due club e potrebbe generare plusvalenze corpose e utili per i conti. La reazione dei tifosi, però, non si è fatta attendere sui social. Molti supporters di entrambe le squadre avversano questa possibilità sul calciomercato e chiedono altri scambi o l’inserimento di calciatori differenti, come ad esempio Paulo Dybala. Di seguito vi proponiamo alcuni dei tweet che circolano a riguardo nelle ultime ore.

Basta prendere rottami da Juve e Atalanta. Piuttosto portare Romagnoli a scadenza. E Dybala grande giocatore ma devi costruire la squadra intorno a lui. — Francesco Pelizzari (@pellifranz) April 7, 2021

Riguardo le voci di un possibile scambio Romagnoli – Bernardeschi (stimavo l’esterno ai tempi di Firenze) non commento perché non ho conferme o smentite a riguardo.

Volevo però fare una riflessione:

Il Milan dovrebbe privarsi del suo capitano (al netto del rinnovo ecc) per chi? — Detective Rossonero🔴⚫ (@RossoneroCop) April 7, 2021

Io mi tengo Romagnoli, ovviamente senza grossi aumenti ma lo tengo e soprattutto mai alla Juve! — Billy 🦁🚀 ❤️⚫ (@SYBilly27) April 7, 2021

Romagnoli per Bernardeschi è un enorme no.#Milan — Malato di Milan (M.T.) (@Thankilpin) April 7, 2021