Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano ancora una volta sull’eventuale successore di Andrea Pirlo. Indiscrezione clamorosa dalla Spagna

Andrea Pirlo si gioca la panchina oggi nel match col Napoli, recupero della terza giornata di Serie A. In caso di sconfitta il club bianconero potrebbe esonerarlo affidando la guida tecnica al vice Tudor, dato che difficilmente Allegri – in trattativa anche con la Roma – accetterebbe di subentrare a soli due mesi dalla fine della stagione.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: accordo con Zidane e arriva il ‘Galactico’

Sarà proprio il livornese il vecchio-nuovo tecnico dei bianconeri? No, stando almeno agli spagnoli di ‘Diariogol.com’. Il portale spara in primo piano il nome di Zinedine Zidane. Secondo la fonte ispanica, il tecnico francese ha già raggiunto un accordo verbale con la società presieduta da Andrea Agnelli, notoriamente un suo grande estimatore. In caso di addio al Real, scrive ‘Diariogol.com’, Zidane si accomoderebbe sulla panchina della Juventus in cui stato già da calciatore. Non è tutto: con lui, arriverebbe Toni Kross, uno dei pilastri delle ‘Merengues’ nonché tra i ‘fedelissimi’ dello stesso transalpino.

El técnico del Real Madrid Zinedine Zidane ya tiene destino para la próxima temporada en el caso de no seguir al frente del equipo blanco. https://t.co/kEBoc444EU — Diario Gol (@diarioGOLcom) April 7, 2021

Poco tempo fa il 31enne tedesco ha annunciato di voler chiudere la carriera al Real, tuttavia di fronte a una grande offerta, e alla possibilità di continuare a lavorare con Zidane, potrebbe convincersi ad accettare il trasloco a Torino. Il suo cartellino viene valutato sui 45-50 milioni.