La Juventus è tra le squadre interessate a Erling Haaland: le parole di un ex calciatore spalancano le porte dei bianconeri al norvegese

Juve-Haaland, sì. L’attaccante norvegese è il ‘sogno’ di tutti i principali club europei. La sua media realizzativa è stratosferica, l’età e le qualità fin qui dimostrate non sono passate inosservate. Ecco allora che il Borussia Dortmund si prepara a subire l’assalto delle big del Vecchio Continente.

Mino Raiola, agente del 20enne, è già in azione e ha incontrato diversi club per parlare del futuro dell’ex Salisburgo. Barcellona e Real Madrid sono tra le squadre interessate al calciatore che piace, e tanto, anche in Premier League. Poi c’è la Juventus che lo scorso anno è stata vicina ad acquistarlo e ci potrebbe riprovare in estate. Un affare possibile secondo l’ex attaccante Tony Cascarino che dice la sua a ‘talksport.com’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Cascarino: “La Juventus può acquistare facilmente Haaland”

Cascarino definisce un arrivo alla Juventus “molto probabile” perché i bianconeri hanno peso 115 milioni per l’acquisto del 33enne Ronaldo. L’ex calciatore spiega che la società piemontese è “molto ambiziosa” e che il calcio italiano “sta tornando a spendere come hanno fatto negli anni ’80 quando erano pronti a pagare grandi stipendi e grandi commissioni”.

L’ex attaccante continua: “Se acquisti Ronaldo a 115 milioni di euro, potresti acquistare Haaland facilmente. È una squadra che lotterà per la Champions League nei prossimi cinque anni. Quest’anno hanno avuto un anno difficile ma è una stagione di transizione”.