Juventus, addio Pirlo, Nedved e Paratici! Spunta telefonata Allegri-Elkann

È il giorno di Juventus–Napoli, recupero della terza giornata di Serie A diventato fondamentale per la zona Champions League. Soprattutto in casa bianconera, infatti, la squadra di Pirlo è chiamata a dare importanti risposte dopo il pesante ko interno contro il Benevento e il pareggio nel derby col Torino. Il decimo scudetto è ormai tramontato, e Pirlo non può più fallire per non compromettere l’ingresso alla prossima Champions. Nel frattempo, continuano a susseguirsi rumors e indiscrezioni di calciomercato riguardanti la panchina e non solo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, anche Nedved e Paratici a rischio! E spunta la telefonata Allegri-Elkann

Secondo quanto riportato da ‘Dagospia’, se la Juve dovesse perdere con il Napoli Andrea Pirlo avrebbe il destino segnato e sarebbe esonerato. Ma non solo. Con l’allenatore, infatti, direbbero addio anche Nedved e Paratici. Sul fronte Allegri, invece, riferisce il portale, oltre all’incontro con il presidente Agnelli l’ex allenatore bianconero avrebbe anche avuto una telefonata cordiale con John Elkann. Il tecnico toscano ha dato la sua disponibilità al ritorno a Torino ma solo al termine della stagione. Staremo a vedere.