Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora da scrivere e arriva un annuncio dalla Spagna: a farlo Enrique Riquelme, candidato alla presidente del Real

Cosa ne sarà di Cristiano Ronaldo il prossimo anno? L’interrogativo non è di poco conto, anche perché – come raccontato da Calciomercato.it – l’attaccante portoghese preme per lasciare la Juventus e tornare al Real Madrid. Dalla Spagna finora hanno preso tempo con il presidente Florentino Perez che ha come priorità mettere le mani su uno tra Haaland e Mbappè. Ma c’è anche chi è pronto ad assicurare che CR7 tornerà al ‘Bernabeu’. Si tratta di Enrique Riquelme, il candidato alla poltrona di presidente del club blanco. Parlando a ‘Cadena Cope’, lo sfidante di Perez ha garantito che farà di tutto per riportare il fuoriclasse lusitano in maglia blanca: “Ronaldo ha rappresentato per il Real Madrid e per il calcio molto: proprio per questo voglio riportarlo qui. Non divido i giocatori tra giovani e vecchi, ma solo in calciatori forti e meno forti”.

Juventus, non solo Ronaldo | Riquelme: “Zidane via dal Real”

Per un Ronaldo che (forse) torna, uno Zidane che potrebbe andare via. Lo stesso Riquelme, infatti, ha annunciato che il francese non sarebbe più l’allenatore del Real Madrid. “Zidane non sarebbe il mio allenatore – ha spiegato il candidato -, la direzione sportiva cercherebbe un altro profilo per la panchina. A me piace molto Klopp, ma anche Raul sta facendo bene ed è molto apprezzato da tutti”.