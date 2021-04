Calciomercato Inter, svolta dagli Usa: spunta la Spac, affare da un miliardo

Calciomercato Inter, importanti novità in merito al futuro societario nerazzurro: può subentrare una Spac dagli Usa

Sul campo, l’Inter punta stasera a mettere l’ipoteca forse definitiva sulla corsa scudetto: il match contro il Sassuolo vale il +11 sul Milan e almeno la conferma del +12 sulla Juventus. Fuori dal campo, la società continua a lavorare sul futuro. Restano in piedi le piste che portano all’ingresso di partner come Fortress, Oaktree e Bain, ma dalle colonne di ‘Milano Finanza’ si registra una sostanziale novità che potrebbe cambiare tutto.

Infatti, potrebbe esserci l’ingresso in società dagli Usa di una Spac, che sta raccogliendo capitali fino a un miliardo di euro. Una Spac è una Special Purpose Acquisition Company, una società che entra sul mercato al solo scopo di raccogliere fondi immettendo azioni. Intanto, Suning è al lavoro per l’emissione del bond da 250 milioni di euro per rilevare il 31% delle quote in mano a Lion Rock.