Svolta clamorosa in ottica calciomercato Inter. Possibile addio anticipato per Conte: gli offrono un triennale alle stesse cifre

Match point scudetto. Tra poco l’Inter scende in campo allo stadio ‘Meazza’ per affrontare il Sassuolo nel recupero della 28esima giornata di Serie A, gara non disputata lo scorso 20 marzo per disposizione dell’ATS di Milano a causa del cluster di coronavirus ad Appiano Gentile. In caso di vittoria, i nerazzurri salirebbero a quota 71 punti, undici in più del Milan primo inseguitore con solo nove partite alla fine del campionato. L’obiettivo di Antonio Conte è quello di arrivare il prima possibile al traguardo per poter capire quale sarà il suo futuro. Se quest’anno dovesse riuscire a scucire il tricolore dalle maglie della Juventus, il prossimo proverà a fare bene anche in Champions League. Sempre che rimanga all’Inter, visto che il contratto del tecnico salentino scadrà nel 2022.

Calciomercato Inter, Conte erede Simeone | Offerta dell’Atletico Madrid

In primo luogo, tuttavia, occorrerà capire se il gruppo Suning cederà il club o resterà ai vertici della società meneghina. L’idea sarebbe quella di portare avanti il progetto con Conte, ma la crisi economica impedisce un rinnovo alle cifre attuali. Se l’ex Ct della Nazionale non accettasse una forte riduzione dello stipendio, in estate potrebbe maturare l’addio anticipato. A tal proposito, secondo quanto riportato da ‘interlive.it‘, l’Atletico Madrid starebbe pensando di farne l’erede di Simeone. Il tecnico argentino è a fine ciclo e le dichiarazioni dopo la sconfitta con il Siviglia – che ha rimesso in discussione il primo posto nella Liga – non hanno fatto piacere alla dirigenza dei ‘Colchoneros’. Il Ds italiano Berta avrebbe pronta un’offerta da 12 milioni di euro per tre anni: 36 milioni totali per convincere Conte a sbarcare in Spagna.