Ajax-Roma, i convocati di Fonseca: out Mkhitaryan e Smalling

Ecco la lista dei convocati della Roma, diramata da Paulo Fonseca per la trasferta contro l’Ajax, valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per i quarti di finale di Europa League, che metterà di fronte la sua Roma all’Ajax. Alla sfida, in programma alla Johann Cruiff, domani, non prenderanno parte Karsdorp, causa squalifica, ed El Shaarawy, dopo la lesione al flessore. Chiaramente out anche Kumbulla, Mkhitaryan e Smalling, oltre a Juan Jesus e Fazio, fuori lista.

Ecco i 20 convocati da Fonseca per la trasferta ad Amsterdam:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Ibanez, Santon, Mancini, Peres, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Milanese

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez