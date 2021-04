Problemi in attacco per la Juventus: sulla pagina Twitter di Calciomercato.it i tifosi hanno scelto su chi puntare per la prossima stagione

In attesa di quello che sarà il risultato della gara di domani tra Juventus e Napoli, per quella che si prospetta come una vera e propria sfida per la Champions League, in casa bianconera si studia anche il mercato. In particolare alla Juventus sembra essere pronta una rivoluzione in attacco e proprio di questo abbiamo chiesto ai nostri utenti della pagina Twitter di Calciomercato.it. La domanda, in particolare, verteva su quale soluzione dovrebbe adottare il club bianconero la prossima stagione.

I numeri sembrano mostrare grande equilibrio. Il 31,9% dei votanti ha scelto il ritorno di Moise Kean in bianconero, mentre il 30,6% preferirebbe vedere in bianconero il prossimo anno Mauro Icardi. La conferma di Morata non è però stata esclusa, visto che il 26,9% dei partecipanti ha scelto questa opzione. Decisamente più indietro la quarta ipotesi, Milik, votata solo dal 10,6% dei partecipanti.